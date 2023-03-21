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Жители Ижевска пожаловались на газовую АЗС в частном секторе

08:30, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Ижевска пожаловались на газовую АЗС в частном секторе
08:30, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
511
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#АЗС
Фото: unsplash.com (sippakorn yamkasikorn)
511
0

Использование земельного участка под заправку противоречит документам.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на газовую автозаправку, расположенную рядом с перекрёстком улиц 10 лет Октября и 9 Января в районе частного сектора.

«Функционирует без лицензии, без разрешения на строительство и каких-либо разрешительных документов в окружении частных малоэтажных домов», — написал пользователь «Алекс» в комментариях ТГ-канала первого вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова.

Алексу ответила администрации Ижевска, подчеркнув, что от собственника земельного участка по улице Михайлова, 224 обращения о выдаче разрешения на строительство газовой АЗС не поступало, разрешение на строительство не выдавалось.

«По результатам обследования земельного участка было установлено, что разрешённое использование данного земельного участка — эксплуатация и обслуживание существующего домовладения. Использование части земельного участка для размещения АГЗС противоречит установленному виду использования. Собственнику участка направлено предостережение», — отметили в горадминистрации.

08:30, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
511
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#АЗС