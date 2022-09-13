Фестиваль уличного кино пройдет в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской впервые примет участие в Фестивале уличного кино. Об этом сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Сарапула.

Фестиваль проводят регулярно с 2014 года на различных открытых площадках России и мира. В этот раз он пройдет при поддержке Президентского фонда. Мероприятие создано для того, чтобы показать людям талантливые работы начинающих режиссеров.

Фестиваль пройдет 20 сентября в 14:00 в кинозале «Новый иллюзион». Прийти бесплатно может каждый желающий.

Жителям Сарапула покажут 9 короткометражных фильмов конкурсной программы для аудитории старше 12 лет. Среди кинокартин горожане увидят дебютную работу актера Александра Петрова, а также фильмы молодых режиссеров, в которых снялись известные актеры: Семен Трескунов, Антон Богданов, Иван Янковский и Милош Бикович.

Особенность фестиваля состоит в том, что зрители будут голосовать за понравившуюся картину фонариком не телефоне. Победитель получит грант в размере 1,5 млн рублей на снятие собственного фильма.