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Администрация Ижевска планирует взять три кредита на общую сумму 850 млн рублей

09:40, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Администрация Ижевска планирует взять три кредита на общую сумму 850 млн рублей
09:40, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
719
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#кредиты\n#аукцион\n#Администрация
Фото: https://unsplash.com
719
0

Это необходимо для погашения долговых обязательств.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска планирует провести аукционы по открытию возобновляемых кредитных линий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В августе 2022 года муниципалитет проведет 3 аукциона. Кредиты общей суммой 850 млн рублей откроют с начальной ставкой, равной ключевой ставке Центробанка России, увеличенной на 1% годовых. Займ погасят в течение 365 дней. 

Привлечение кредитов необходимо для замещения действующих займов, из-за окончания сроков действия муниципальных контрактов. Кредиты позволят избежать просроченной задолженности по долговым обязательствам города. 

Кредиты не приведут к превышению установленного Гордумой верхнего предела муниципального долга. 

09:40, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
719
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#кредиты\n#аукцион\n#Администрация