Администрация Ижевска планирует взять три кредита на общую сумму 850 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска планирует провести аукционы по открытию возобновляемых кредитных линий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В августе 2022 года муниципалитет проведет 3 аукциона. Кредиты общей суммой 850 млн рублей откроют с начальной ставкой, равной ключевой ставке Центробанка России, увеличенной на 1% годовых. Займ погасят в течение 365 дней.

Привлечение кредитов необходимо для замещения действующих займов, из-за окончания сроков действия муниципальных контрактов. Кредиты позволят избежать просроченной задолженности по долговым обязательствам города.

Кредиты не приведут к превышению установленного Гордумой верхнего предела муниципального долга.