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Начальнику Управления по физической культуре администрации Ижевска избрали меру пресечения

17:50, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Начальнику Управления по физической культуре администрации Ижевска избрали меру пресечения
17:50, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
281
0
#Ижевск\n#Администрация\n#суды
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
281
0

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд избрал меру пресечения начальнику Управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации города. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

Напомним, мужчина обвиняется в том, что с марта 2021 года по август 2024 года использовал в личных целях на безвозмездной основе легковой автомобиль, находящийся на балансе муниципальной спортивной школы.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против установления ряда запретов определенных действий, указанных в ходатайстве следователя.

Учитывая, что мужчина ранее не судим, трудоустроен, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет положительные характеристики, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

17:50, 03 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
281
0
#Ижевск\n#Администрация\n#суды