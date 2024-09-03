Начальнику Управления по физической культуре администрации Ижевска избрали меру пресечения

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд избрал меру пресечения начальнику Управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации города. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.

Напомним, мужчина обвиняется в том, что с марта 2021 года по август 2024 года использовал в личных целях на безвозмездной основе легковой автомобиль, находящийся на балансе муниципальной спортивной школы.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против установления ряда запретов определенных действий, указанных в ходатайстве следователя.

Учитывая, что мужчина ранее не судим, трудоустроен, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет положительные характеристики, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.