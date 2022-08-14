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В Глазове установили уличную электронную библиотеку

11:30, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В Глазове установили уличную электронную библиотеку
11:30, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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0
#Глазов\n#Удмуртия\n#библиотека\n#книги\n#чтение
Фото: vk.com(Владимир Соловьев)
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На полках разместилось 100 книг.

Глазов. Удмуртия. В Глазове появилась уличная электронная библиотека. Об этом сообщает министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тумба с изображением полок с книгами и QR-кодами, новые скамейки и качели появились перед научной библиотекой имени Владимира Короленко. Такую площадку получилось создать благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С помощью электронной библиотеки горожане могут прочитать 100 произведений русской, удмуртской и зарубежной литературы из Национальной электронной библиотеки России и Национальной электронной библиотеки Удмуртии. Книги можно читать онлайн или скачать на свой гаджет через QR-коды. Для этого с помощью мобильного устройства нужно отсканировать QR-код и пройти по появившейся ссылке.

11:30, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
140
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#библиотека\n#книги\n#чтение