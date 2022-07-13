Только два пруда в Удмуртии получили заключение о соответствии санитарным правилам

Можга. Удмуртия. Два пруда Можгинского района признали безопасными для купания. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С наступлением купального сезона в Удмуртии управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества воды на водных объектах, на которых отдыхают люди. Специалисты рекомендуют заходить только в те водоемы, которые имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Этот документ подтверждает, что водоем безопасен для здоровья людей и соответствует всем санитарным правилам.

Управление контролирует 33 водоема в 48 точках. Раз в месяц вода проходит пробу на санитарно-химические, вирусологические и паразитологические показатели, а раз в 10 дней — на микробиологические.

Текущим летом ни один водоем Удмуртии не получил санитарно-эпидемиологического заключения, однако после очередной проверки его выдали городскому пруду в Можге и Пазяльскому пруду в Можгинском районе

По данным на 12 июля в городских прудах Ижевска и Воткинска, пруду в Селычке, в контрольных точках рек Воложка, Чепца, Кама, Иж и некоторых других водоемах превышены гигиенические показатели.

UPD: По данным пресс-службы Минспорта Удмуртии купание также разрешено в водоеме спортивного курорта «Чекерил». Качество воды пруда соответствует всем гигиеническим нормативам, поэтому водоему выдано санитарно-эпидемиологическое заключение.