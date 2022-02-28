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В общественном транспорте Ижевска призвали оплачивать проезд банковскими картами и наличными

13:55, 28 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
В общественном транспорте Ижевска призвали оплачивать проезд банковскими картами и наличными
13:55, 28 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
355
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#пластиковые карты
Фото: pixabay.com
355
0

Мобильные устройства пассажиров могут отказываться принимать оплату из-за санкций, сообщили в ИжГЭТ.

Ижевск. Удмуртия. Жителей и гостей Ижевска призвали использовать в городском транспорте для оплаты проезда банковские карты и наличку. Об этом сообщила пресс-служба ИжГЭТ в понедельник, 28 февраля. Также подобное сообщение чуть позже опубликовал ИПОПАТ.

«Сообщаем вам, что в связи с применением в отношении ряда банков Российской Федерации санкционных ограничений, возможны отказы в оплате проезда в общественном транспорте с помощью мобильных устройств, использующих технологии оплаты Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay», — говорится в сообщении.

В предприятии рекомендуют для оплаты проезда использовать транспортные карты «Стриж», банковские карты или наличные деньги.

13:55, 28 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
355
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#пластиковые карты