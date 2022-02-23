В связи с оттепелью в Ижевске начали расчистку ливневой канализации

Ижевск. Удмуртия. Коммунальные службы Ижевска приступили к расчистке колодцев и приемных решеток ливневой канализации. Работы проводятся в связи с повышением температуры воздуха, сообщает пресс-служба администрации города.

Первоочередное внимание дорожники уделят низменным участкам территории столицы. Это район Нефтемаша, улицы Ленина и 40 лет Победы, лог на улице Холмогорова и отрезок улицы Кирова на пересечении с Нижней.

Кроме того, подрядчики запустили технику на вывоз снега с улиц частного сектора. Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему паводку.

С начала недели снег вывозится с улицы Маркина и Железнодорожного переулка. С 23 февраля погрузчики и самосвалы начали работать на территории индивидуальной застройки в Ленинском районе.