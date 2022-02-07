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Некоторые тексты на баннерах и афишах в Удмуртии будут дублировать на русском и удмуртском языках

13:00, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Некоторые тексты на баннерах и афишах в Удмуртии будут дублировать на русском и удмуртском языках
13:00, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
539
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#баннеры\n#правила
Фото: пресс-служба министерства транспорта Удмуртии
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Это будет касаться только материалов, размещенных за бюджетный счет.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты предложили дополнить закон об использовании удмуртского языка. Об этом сообщает пресс-служба государственного совета Удмуртской Республики.

Вопрос поднялся на заседании постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике.

В дополненном порядке в закон будет включено положение о том, что алфавит удмуртского языка строится на графической основе кириллицы. Нормы современного удмуртского литературного языка при его использовании, правила орфографии и пунктуации утвердит правительство Удмуртии. 

Также планируется начать оформлять тексты на плакатах, баннерах, вывесках, растяжках, афишах, стендах, цифровых видеоэкранах и иных средствах размещения, изготавливаемых и распространяемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2 государственных языках Удмуртии.

13:00, 07 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
539
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#баннеры\n#правила