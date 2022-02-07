Некоторые тексты на баннерах и афишах в Удмуртии будут дублировать на русском и удмуртском языках

Ижевск. Удмуртия. Депутаты предложили дополнить закон об использовании удмуртского языка. Об этом сообщает пресс-служба государственного совета Удмуртской Республики.

Вопрос поднялся на заседании постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике.

В дополненном порядке в закон будет включено положение о том, что алфавит удмуртского языка строится на графической основе кириллицы. Нормы современного удмуртского литературного языка при его использовании, правила орфографии и пунктуации утвердит правительство Удмуртии.

Также планируется начать оформлять тексты на плакатах, баннерах, вывесках, растяжках, афишах, стендах, цифровых видеоэкранах и иных средствах размещения, изготавливаемых и распространяемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2 государственных языках Удмуртии.