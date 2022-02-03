В парке Горького в Ижевске пройдет Семейная зимняя Олимпиада

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в парке Горького пройдет Семейная зимняя Олимпиада в поддержку олимпийской сборной России. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

Напомним, 4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. В состав сборной попали и спортсмены из Удмуртии.

Семейная зимняя Олимпиада состоится в Ижевске 6 февраля. Начать квест можно в любое время с 13:00 до 15:00. «Это отличный шанс хорошо провести время с семьей и узнать друг друга лучше», — отмечают организаторы.

Участникам предстоит пройти 10 станций и выполнять задания на точность, быстроту и сообразительность.

Перед стартом необходимо пройти регистрацию у центрального входа в парк (напротив пешеходного перехода по улице М. Горького), получить паспорт олимпийской семьи и карту парка со станциями, а также выполнить как можно быстрее все задания. После прохождения квеста нужно сдать паспорт и карту с отметками времени на стойку регистрации.

Всем участникам гарантированы подарки. Итоги будут подведены в понедельник, 7 февраля.

Напомним, что в этом году парк Горького работает и зимой: в будни с 12:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00.