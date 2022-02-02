Глава Ижевска поделился планами развития города на WBCMedia

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в ток-шоу о городском развитии на WBCMedia о достижениях, задачах и точках роста столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В Ижевске активно развивается городская среда. По словам главы города, жители отмечают улучшения в транспортной сфере. По улицам Ижевска ездят новые низкопольные трамваи «львята», а скоро к ним присоединятся 50 троллейбусов и 100 автобусов.

Для пешеходов в городе реализуется проект «Пешеходный Ижевск». Вместе с горожанами получилось выбрать «Топ-100 убитых дорог», которые постепенно будут приводить в порядок.

Много сил направлено на организацию общественных пространств. За 3 года в рамках проекта формирования комфортной городской среды в Ижевске появилось более 20 объектов для отдыха.

В планах начать реализацию проекта «Вернем реки городу». Ижевск известен своим прудом, который является самым крупным искусственным водоемом в Европе. Глава города считает, что на его территории необходимы пляжи, а помочь осуществить задумку смогут частные инвесторы.

Также Олег Бекмеметьев напомнил, что Ижевск долгое время был городом заводов. Раньше в столице Удмуртии было сосредоточено более 50 всероссийских производств, поэтому план развития города составляется с учетом интеллектуального, научного и инженерного потенциала. В этом случае ставка сделана на технологическое предпринимательство и цифровизацию.

В беседе глава города также подчеркнул, что в 2020 году Ижевск значительно поднялся в рейтинге городов по IQ-индексу. Для дальнейшего развития в планах мэра создать цифровой двойник города, сделать быстрыми и удобными сервисы для горожан и бизнеса.

Олег Бекмеметьев отметил, что город славится и предпринимательским сектором, практически четверть его бюджета составляют поступления от малого и среднего бизнеса. В городе активно развивают именно технологическое предпринимательство — некоторые компании помогают проводить аэрофотосъемку для создания цифрового двойника города, сотовые операторы отслеживают, где не хватает магазинов и сервисных центров.

«Я считаю цифровизацию одной из ключевых точек роста сегодня и рад, что предприниматели откликаются на современные потребности общества» — поделился глава города Олег Бекмеметьев.