Зоозащитники Ижевска против коммунальщиков: можно ли закрывать продухи

Люди переживают за бездомных животных, которые зимой мерзнут на улице.

Ижевск. Удмуртия. С приближением зимы жители Ижевска вновь обратили внимание на полную замуровку или установку решеток на продухи — небольшие отверстия в цоколе, стенах или перекрытиях многоквартирных домов. Такие действия вызвали недовольство зоозащитников, поскольку после закрытия продухов в подвалах случайно могут остаться бродячие животные. «Сусанин» разобрался, имеют ли право управляющие компании полностью блокировать такие отверстия или ставить на них решетки.

С 2019 года действует постановление правительства Российской Федерации №1498 («О внесении изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме»), в котором сообщается, что для поддержания температурно-влажностного режима в подвале многоквартирного дома один продух должен быть открыт постоянно. Соответственно, если управляйки полностью закрывают все продухи, то тем самым нарушают требования к содержанию общего имущества в доме.

В этой ситуации зоозащитников и обычных людей волнует тот факт, что бездомные животные оказываются заперты в подвалах без шанса выбраться на волю, а также не могут попасть внутрь в морозы, чтобы погреться.

«На самом деле это сейчас серьезный спор зоозащитников и председателей советов домов, их членов, которые ратуют за надлежащее содержание общедомового имущества», — сообщил председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

«Продухи должны быть закрыты в зимнее время, только один продух мы оставляем открытым, потому что подвал должен вентилироваться», — сообщили «Сусанину» в одной управляющей компании Ижевска.

Некоторые управляйки не закрывают отверстия полностью, а ставят сетку. В таком случае животные также не могут ни войти внутрь, ни выйти оттуда.

«По идее продух будет считаться открытым даже если на нем есть решетка, он же открыт и позволяет поддерживать температурно-влажностный режим. Понятно, что с точки зрения гуманного отношения к животным, которые случайно попадают в подвал, логично и правильно оставлять один продух открытым. Сейчас надзорные органы и управляющие компании стараются обеспечивать, чтобы хотя бы один продух был открыт, но если прямо вчитываться в нормативку, то проблема она такая, что если оставили один продух зарешеченным, то с точки зрения техники они ничего не нарушили», — пояснил Александр Евсеев.

По поводу закрытия продухов и установки решеток высказалась и другая управляйка: «Мы по своему усмотрению ничего не ставим, это все решение собственников. То есть когда решение от собственников поступает, мы и исполняем его».

Александр Евсеев сообщил, что если в доме оказываются заблокированы все продухи, то совет многоквартирного дома должен написать заявление в свою управляющую компанию для обеспечения сквозного доступа.

«Еще есть проблема в том, что при сквозном открытом продухе в подвал могут попасть грызуны. Поэтому, чтобы не муровать животных, нужно предусматривать что-то наподобие занавески или шторы, чтобы с внутренней стороны она открывалась, войти внутрь было нельзя», — такое предложение для решения проблемы вынес председатель «Объединения советов домов Удмуртской Республики».