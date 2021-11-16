Трое жителей Ижевска создали на территории города сеть игорных заведений

Их систематический доход превышал 6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Троих жителей Ижевска осудили за незаконную игорную деятельность. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртской Республике.

В Первомайском районе Ижевска с 2019 года по 6 июля 2021 года 40-летний мужчина руководил тремя незаконными игорными клубами. Он арендовал помещения и установил компьютеры, на которых посетители играли в азартные игры.

Чтобы клубы функционировали, он привлек к совместной работе двух знакомых — 32-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Они занимались инкассацией денежных средств, решением кадровых, финансовых и организационных вопросов. Для проведения азартных игр организатор также нанял 34-летнюю и 20-летнюю жительниц Ижевска. Приговором суда им назначили условное лишение свободы на 6 месяцев и 1 год соответственно.

Незаконная игорная деятельность тщательно конспирировалась: в помещения можно было попасть только через знакомых, на дверях установлены видеодомофоны, а связывались участники группы в разных мессенджерах.

В результате деятельность игорных клубов приносила обвиняемым систематический доход, который превысил 6 млн рублей. Деньги распределял организатор между соучастниками и тратил на нужды заведений.

6 июля 2021 года преступная деятельность группы пресечена.

По факту создания незаконных игорных клубов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК России («Незаконное проведение азартных игр в составе группы лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в особо крупном размере»).

В ходе расследования все денежные средства общей суммой свыше 150 тыс. рублей наличными были изъяты, как и компьютерная техника и финансовая документация. Допрошено более 30 свидетелей и проведено 11 обысков.

Обвиняемые в полном объеме признали вину. Двоих мужчин суд условно лишил свободы на 2 года, женщина условно лишилась свободы на 1,5 года. У всех испытательный срок составляет 1,5 года. Также суд наложил арест на их имущество на сумму более 1,5 млн рублей.