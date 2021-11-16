Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид

Две мемориальные доски в память о первом президенте Удмуртии установят в Ижевске

13:10, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
Две мемориальные доски в память о первом президенте Удмуртии установят в Ижевске
13:10, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#Александр Волков
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
25
0

Недавно такая доска появилась в Ижевском зоопарке.

Ижевск. Удмуртия. Память о первом президенте Удмуртии Александре Волкове увековечат в мемориальных досках. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Власти города дали добро на установку мемориальных табличек на зданиях Государственного цирка Удмуртии и Дома дружбы народов.

Напомним, что в середине октября 2021 года в Ижевском зоопарке была установлена мемориальная доска в память об Александре Волкове, который инициировал возведение зоосада в столице Удмуртии.

13:10, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#Александр Волков
?>