Две мемориальные доски в память о первом президенте Удмуртии установят в Ижевске

Недавно такая доска появилась в Ижевском зоопарке.

Ижевск. Удмуртия. Память о первом президенте Удмуртии Александре Волкове увековечат в мемориальных досках. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Власти города дали добро на установку мемориальных табличек на зданиях Государственного цирка Удмуртии и Дома дружбы народов.

Напомним, что в середине октября 2021 года в Ижевском зоопарке была установлена мемориальная доска в память об Александре Волкове, который инициировал возведение зоосада в столице Удмуртии.