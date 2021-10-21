В Ижевске за 5 лет благоустроят территории всех детских садов

В столице Удмуртии стартует проект «Территория детства».

Ижевск. Удмуртия. Ижевские депутаты перераспределили средства муниципального бюджета в пользу детских учреждений. Дополнительные деньги выделят на финансирование проектов «Территория детства» и «Большой ремонт».

Поправки в бюджет 2021 года были внесены на прошедшей 21 октября сессии Гордумы Ижевска. За счет передвижек в городских расходах 41 млн рублей будет направлен на продолжение программы «Большой ремонт». Контракты с подрядчиками заключат в ближайшее время, ремонтные работы пройдут в 2022 году.

Еще 25 млн рублей из бюджета этого года пойдут на реализацию нового для Ижевска проекта «Территория детства». Он разработан по инициативе и при участии депутатов фракции «Единая Россия» в городской думе. Если раньше основные средства вкладывались в ремонт зданий детских садов, то с будущего года самое пристальное внимание будет уделено состоянию площадок, на которых гуляют малыши.

Как рассказал председатель городской думы Фарит Губаев, депутаты провели большую работу в своих округах. Совместно с представителями родительских комитетов и сотрудниками детских садов они обследовали территории дошкольных учреждений.

Благоустройство площадок дошкольных учреждений решено проводить комплексно по трем направлениям. Это ремонт и замена асфальтового покрытия, установка дополнительного освещения, кронирование деревьев и спил аварийных.

«Всего мы берем в работу 220 территорий детских садов. Планируем благоустраивать по 25 территорий в год начиная с 2022 года», - сообщил Фарит Губаев.

Элементами озеленения во всех без исключения детских садах займутся уже в следующем году. Старые и аварийные деревья ликвидируют, а кроны живых обрежут согласно требованиям безопасности.

Как отметил председатель городской думы, средства на проекты «Большой ремонт» и «Территория детства» закладываются в бюджете уже в текущем году для того, чтобы заранее провести необходимые конкурсные процедуры, а подрядчики смогли приступить к работам в более ранние сроки.

В ближайшие 5 лет в Ижевске намереваются привести в порядок территории всех 220 детских садов Ижевска. Ежегодно на эти цели планируется выделять по 100 млн рублей.