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Генеральский дом в Ижевске планируют отреставрировать к 2025 году

08:30, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
Генеральский дом в Ижевске планируют отреставрировать к 2025 году
08:30, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
690
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Генеральский дом
Фото: ИА «Сусанин»
690
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Уже организован фонд для сбора средств, которые пойдут на составление проектно-сметной документации.

Ижевск. Удмуртия. Генеральский дом в Ижевске могут открыть в 2025 году после реконструкции. Такие прогнозы озвучил глава удмуртской столицы Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Власти города рассчитывают, что к 2023 году подадут заявку на реконструкцию Генеральского дома в рамках национального проекта «Культура». К этому времени у них должен быть на руках проект восстановления.

До тех пор работа тоже будет вестись. Так, уже создано юридическое лицо – «Музей Ижевска». Оно необходимо как раз для получения финансирования из федерального бюджета и участия в грантовых конкурсах.

Кроме того, организован некоммерческий фонд, в который инвесторы и все остальные желающие могут вложить средства. Их используют для составления проектно-сметной документации.

«Важно, что Генеральский дом сохранит свой исторический функционал, будет и дальше оставаться домом №1 города Ижевска», — подытожил градоначальник.

Напомним, ранее реконструкцию оценили в 300 млн рублей. 

Напомним, что здание XIX века сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Его владельцев в 2018 году оштрафовали за плохое содержание объекта культурного наследия. Сейчас в нём располагается Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры. 

08:30, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
690
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Генеральский дом
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