Генеральский дом в Ижевске планируют отреставрировать к 2025 году

Уже организован фонд для сбора средств, которые пойдут на составление проектно-сметной документации.

Ижевск. Удмуртия. Генеральский дом в Ижевске могут открыть в 2025 году после реконструкции. Такие прогнозы озвучил глава удмуртской столицы Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Власти города рассчитывают, что к 2023 году подадут заявку на реконструкцию Генеральского дома в рамках национального проекта «Культура». К этому времени у них должен быть на руках проект восстановления.

До тех пор работа тоже будет вестись. Так, уже создано юридическое лицо – «Музей Ижевска». Оно необходимо как раз для получения финансирования из федерального бюджета и участия в грантовых конкурсах.

Кроме того, организован некоммерческий фонд, в который инвесторы и все остальные желающие могут вложить средства. Их используют для составления проектно-сметной документации.

«Важно, что Генеральский дом сохранит свой исторический функционал, будет и дальше оставаться домом №1 города Ижевска», — подытожил градоначальник.

Напомним, ранее реконструкцию оценили в 300 млн рублей.

Напомним, что здание XIX века сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Его владельцев в 2018 году оштрафовали за плохое содержание объекта культурного наследия. Сейчас в нём располагается Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры.