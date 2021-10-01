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Приглашенным в Глазов врачам усилят социальную поддержку

12:53, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
Приглашенным в Глазов врачам усилят социальную поддержку
12:53, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
7487
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#врачи\n#депутаты\n#нововведения
Фото: vk.com (Сергей Коновалов)
7487
0

Депутаты городской думы единогласно поддержали нововведения.

Глазов. Удмуртия. Врачам, приглашенным в Глазов, увеличат меры соцподдержки. Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов. 

Предложения поступали от самих врачей, их проработала администрация и единогласно одобрили депутаты на сентябрьской сессии городской думы. 

Теперь сумма для компенсации за найм жилья увеличится с 6 до 10 тысяч рублей, а врачам, получившим меры поддержки, нужно будет отрабатывать в городской больнице не 10, а 5 лет.

За это время приезжие специалисты смогут полюбить Глазов, а также повысится привлекательность рабочего места. 

Из всех городов республики пока только в Глазове разрабатываются муниципальные меры поддержки новоприбывших специалистов-медиков. Именно поэтому власти прислушиваются к молодым врачам и пытаются сотрудничать.

Благодаря таким решениям в городе повышается количество молодых специалистов, сейчас их 27.

12:53, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
7487
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#врачи\n#депутаты\n#нововведения
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