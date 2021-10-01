Приглашенным в Глазов врачам усилят социальную поддержку

Депутаты городской думы единогласно поддержали нововведения.

Глазов. Удмуртия. Врачам, приглашенным в Глазов, увеличат меры соцподдержки. Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

Предложения поступали от самих врачей, их проработала администрация и единогласно одобрили депутаты на сентябрьской сессии городской думы.

Теперь сумма для компенсации за найм жилья увеличится с 6 до 10 тысяч рублей, а врачам, получившим меры поддержки, нужно будет отрабатывать в городской больнице не 10, а 5 лет.

За это время приезжие специалисты смогут полюбить Глазов, а также повысится привлекательность рабочего места.

Из всех городов республики пока только в Глазове разрабатываются муниципальные меры поддержки новоприбывших специалистов-медиков. Именно поэтому власти прислушиваются к молодым врачам и пытаются сотрудничать.

Благодаря таким решениям в городе повышается количество молодых специалистов, сейчас их 27.