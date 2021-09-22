В Ижевске пройдет международный фестиваль северной ходьбы

Он состоится уже в шестой раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет шестой международный фестиваль северной ходьбы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится 25 сентября в парке Кирова.

Для участников подготовят трассы на 1, 3, 6, 12 км. Для студентов ссузов и вузов впервые устроят Молодежную спартакиаду. Также первый раз горожане смогут поучаствовать в сканди-биатлоне — это эстафета для 4 человек, двое из которых пройдут дистанцию 400 м, а остальные будут стрелять из электронного оружия.

В этот день в парке создадут улицу Здоровья. Любому желающему врачи измерят артериальное давление и проконсультируют по профилактике заболеваемости.

С 08:00 до 10:00 в парке будет проходить регистрация участников.

С 10:00 до 10:20 состоится открытие Фестиваля.

С 10:20 до 10:30 вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Татьяна Першина проведет мастер-класс.

С 10:40 до 11:30 пройдут старты соревнований для мужчин и женщин на дистанции 3, 6 и 12 км. Разница между каждым стартом составит 10 минут.

В 11:40 участники начнут движение по дистанции в 1 км.

В 14:30 пройдет торжественное закрытие Фестиваля.