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На День оружейника в Ижевске ограничат движение транспорта

13:03, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
На День оружейника в Ижевске ограничат движение транспорта
13:03, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
265
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#перекрытие улиц\n#День оружейника
265
0

В ГИБДД просят водителей заранее планировать свой маршрут.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на День оружейника, 19 сентября, ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Так, 19 сентября движения не будет: 

  • с 08:00 до 22:00 на набережной Ижевского пруда; 

  • с 18:00 до 22:00 на улице Пушкинской — от улицы Советской до улицы Кирова;

  • с 18:00 до 22:00 на улице Наговицына — от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской; 

  • с 20:00 до 22:00 на улице Милиционной — от проезда Дерябина до улицы Кирова;

  • с 20:00 до 22:00 на улице Горького — от улицы Советской до улицы Кирова. 

Ограничения не касаются только общественного транспорта. 

В ГИБДД просят водителей заранее планировать свой маршрут.

13:03, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
265
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#перекрытие улиц\n#День оружейника
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