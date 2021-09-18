На День оружейника в Ижевске ограничат движение транспорта

В ГИБДД просят водителей заранее планировать свой маршрут.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на День оружейника, 19 сентября, ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Так, 19 сентября движения не будет:
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с 08:00 до 22:00 на набережной Ижевского пруда;
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с 18:00 до 22:00 на улице Пушкинской — от улицы Советской до улицы Кирова;
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с 18:00 до 22:00 на улице Наговицына — от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;
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с 20:00 до 22:00 на улице Милиционной — от проезда Дерябина до улицы Кирова;
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с 20:00 до 22:00 на улице Горького — от улицы Советской до улицы Кирова.
Ограничения не касаются только общественного транспорта.
В ГИБДД просят водителей заранее планировать свой маршрут.