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Газоны на набережной Ижевска поливают вручную через день

13:30, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Газоны на набережной Ижевска поливают вручную через день
13:30, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА "Сусанин"
168
0

При ее реконструкции автополив не был включен в проект.

Ижевск. Удмуртия. Склоны и газоны на набережной Ижевска поливают регулярно. Об этом в утреннем эфире «Кофе с мэром» рассказал глава города Олег Бекмеметьев. 

Горожане недовольны пожелтевшей травой на склонах набережной города. Мэр Ижевска сообщил, что орошение газона происходит регулярно.  

В 2012 году при реконструкции набережной установка системы автополива не была включена в перечень работ, поэтому сейчас полив газона приходится выполнять вручную. Подрядчик обслуживает эту территорию через день.

13:30, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#Олег Бекмеметьев