Газоны на набережной Ижевска поливают вручную через день

При ее реконструкции автополив не был включен в проект.

Ижевск. Удмуртия. Склоны и газоны на набережной Ижевска поливают регулярно. Об этом в утреннем эфире «Кофе с мэром» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Горожане недовольны пожелтевшей травой на склонах набережной города. Мэр Ижевска сообщил, что орошение газона происходит регулярно.

В 2012 году при реконструкции набережной установка системы автополива не была включена в перечень работ, поэтому сейчас полив газона приходится выполнять вручную. Подрядчик обслуживает эту территорию через день.