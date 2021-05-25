Общественникам и депутатам Гордумы Ижевска показали новую котельную ТЭЦ-1

Новые мощности пришли на смену старой станции, построенной в 1934 году.

Ижевск. Удмуртия. Директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов провёл для депутатов Гордумы и членов Общественной палаты Ижевска экскурсию по новой водогрейной котельной ТЭЦ-1.

«Этой котельной мы завершили реконструкцию ТЭЦ-1 и вывели мазутную базу с акватории Ижевского пруда. Новое оборудование будет полностью работать на газе. Вместе с построенным в 2014 году блоком ПГУ, общий объём станции по тепловой нагрузке теперь составляет 385 Гкал/ч. Этого достаточно для покрытия сегодняшних нагрузок и для некоторого роста», — сказал в приветственном слове Дмитрий Разумов.

После инструктажа по технике безопасности и выдачи касок гости станции отправились на экскурсию по новому блоку, в котором ещё пахнет свежей краской. Первое тепло котельная начала вырабатывать в январе 2021 года. Её построили в рамках инвестпроекта ПАО «Т Плюс», стоимость работ составила 690 млн рублей. Оборудование котельной уже показало себя в работе с хорошей стороны во время нынешней морозной зимы.

Введение новых мощностей позволило вывести из эксплуатации историческую часть ТЭЦ-1, срок службы которой в два раза превысил нормативный. Уже летом 2021 года начнётся демонтаж старого оборудования и снос корпуса, который ижевчане прозвали «Аврора» за его облик с трубами.

«Мощность оборудования новой котельной 240 Гкал/ч, что позволяет обеспечить подачу тепла и воды в 30% жилого фонда Ижевска, а также во все промышленные и социальные объекты центральной части города. Сейчас генерирующее оборудование Ижевской ТЭЦ-1 выведено в плановый ремонт в соответствие с утвержденным годовым графиком ремонта. Вся нагрузка ГВС переведена на ТЭЦ-2», — подчеркнул Разумов.

В целом реконструкция ТЭЦ-1 позволила продлить жизнь старейшей электростанции республики и обеспечила ее дальнейшую бесперебойную работу. Эти масштабные преобразования – часть комплексной программы Т Плюс по увеличению надежности и развитию системы теплоснабжения Ижевска.

В рамках этой программы реализуются две концессии - по модернизации муниципальных теплосетей и котельных. Также запланирована реконструкция оборудования на ТЭЦ-2, стоимостью 9,5 млрд рублей. Тепло и электричество станция вырабатывает для 400 тыс. ижевчан, что делает её самым крупным энергообъектом города. Обновление необходимо для покрытия возрастающих потребностей удмуртской столицы.

«Мы планируем до 2026 года полностью обновить третий и четвёртый энергоблоки станции. Там предстоит большая работа, поскольку для установки нового оборудования придётся частично перестраивать сам производственный корпус», — сказал Дмитрий Разумов.

Отметим, что финансовая нагрузка по модернизации станций полностью лежит на плечах ПАО «Т Плюс» и на росте тарифов это не скажется.