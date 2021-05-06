В Ижевске закончился отопительный сезон

Отопление отключат в течение дня.

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон завершился в Ижевске. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Т Плюс», 6 мая началось отключение тепла в домах, на объектах соцсферы, предприятиях и организациях.

Теплоснабжающая компания планирует завершить работы в течение дня и перевести ТЭЦ и теплосети в летний режим для горячего водоснабжения.

С 12 мая в Ижевске начнутся испытания теплосетей с отключением горячей воды. В первую волну попали теплотрассы в микрорайонах Металлурга, улиц Ворошилова, Салютовской, Воткинского шоссе.