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В Ижевске закончился отопительный сезон

12:03, 06 мая, 2021
Дарья Саушина
В Ижевске закончился отопительный сезон
12:03, 06 мая, 2021
Дарья Саушина
382
0
#отопление\n#Ижевск\n#ЖКХ
Фото: pixabay.com
382
0

Отопление отключат в течение дня.

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон завершился в Ижевске. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Т Плюс», 6 мая началось отключение тепла в домах, на объектах соцсферы, предприятиях и организациях.

Теплоснабжающая компания планирует завершить работы в течение дня и перевести ТЭЦ и теплосети в летний режим для горячего водоснабжения.

С 12 мая в Ижевске начнутся испытания теплосетей с отключением горячей воды. В первую волну попали теплотрассы в микрорайонах Металлурга, улиц Ворошилова, Салютовской, Воткинского шоссе.

12:03, 06 мая, 2021
Дарья Саушина
382
0
#отопление\n#Ижевск\n#ЖКХ