Как будут работать больницы МФЦ и ездить общественный транспорт в Ижевске в майские каникулы

Графики работы больниц, МФЦ, Энергосбыта, почтовых отделений.

Ижевск. Удмуртия. Как в Удмуртии в майские праздники будут работать детские сады, больницы, общественный транспорт, ГИБДД, почта и другие службы.

Напомним, что 23 апреля президент страны Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными.

Работа школ, колледжей и детских садов в Удмуртии

В нерабочие дни с 4 по 7 мая ученики школ не учатся, но выполняют задания на дому, чтобы успеть пройти программу в срок, а у выпускников 9 и 11 классов в эти дни пройдут консультации по ЕГЭ и ОГЭ.Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова на своей странице в «ВКонтакте».

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Исключением станут дошкольные учреждения Сарапула, которые будут принимать ребят как обычно.

Студенты колледжей и техникумов не учатся, за исключением старших курсов - для них расписание занятий устанавливается руководством учреждения.

Работа общественного транспорта

Электротранспорт в Ижевске будет работать по расписанию субботы, 2 и 3 мая - по графику воскресенья. С 4 по 7 мая трамваи и троллейбусы будут курсировать по расписанию буднего дня.

Изменения в графике движения есть и у “ИПОПАТа”. С 1 по 3, а также с 7 по 9 мая все автобусы выйдут в рейсы по расписанию выходного дня.

4,5,6,7 мая:

– маршруты № 9, 12, 19, 22, 25, 27, 29, 40 с учетом потребностей работающих горожан до 9:00 курсируют в буднем режиме (ранние утренние рейсы сохраняются), а после 9:00 едут по расписанию выходного дня.

– 31 маршрут работает по расписанию рабочего дня

– 2, 26, 36, 79 маршруты на линию не выйдут

– остальные маршруты будут двигаться в режиме выходного дня.

Больницы

В Удмуртии определили режим работы государственных медицинских и аптечных организаций в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Для взрослого населения 2, 3, 8 и 10 мая в режиме субботнего дня работают амбулаторно-поликлинические службы с оказанием неотложной помощи больным стоматологического профиля.

4, 5, 6 и 7 мая кроме амбулаторно-поликлинических служб с оказанием неотложной медицинской помощи больным стоматологического профиля, будет организована работа узких специалистов, диагностических служб, по обслуживанию вызовов на дому и врачебных комиссий.

О приемных часах конкретной поликлиники в праздничные дни лучше уточнять заранее в регистратуре.

Для детей 3, 5, 7 и 10 мая работают амбулаторно-поликлинические службы в режиме субботнего дня с организацией оказания неотложной медицинской помощи с обслуживанием вызовов на дому.

4, 5, 6, 7 мая можно будет обратиться к врачам узких специальностей, диагностическим службам и врачебной комиссии.

С 1 по 10 мая включительно организуют оказание неотложной медицинской помощи, в том числе пациентам стоматологического профиля.

Выдача молочной продукции в государственных медицинских организациях, имеющих молочные кухни, происходит каждый день.

МВД

Управление МВД России по Ижевску сообщает, что 30 апреля прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг осуществляется с 09:00 до 16:00.

В праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 года прием граждан не осуществляется. Подразделения работают:

4 мая - с 09:00 до 19:00;

5 мая - с 09:00 до 13:00;

6 мая - с 09:00 до 18:00;

7 мая - с 09:00 до 16:00.

МФЦ

МФЦ Удмуртии на своей странице «ВКонтакте» заявляет о сокращении рабочего дня на 1 час 30 апреля.

С 1 по 6 и 9, 10 мая МФЦ работать не будет.

А вот рабочие дни 7 и 8 мая, будут сокращены на 1 час. В это время будет осуществляться прием по предварительной записи. Также будет обеспечен прием граждан, кто ранее был записан в офисы МФЦ УР на даты с 4 по 8 мая ( при наличии талонов, подтверждающих запись).

МРЭО ГИБДД МВД

МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртской Республике на улице Воткинское шоссе, 1а сообщает график работы:

1, 2, 8, 10 мая - не приемные дни.

3 - 7 мая:

Регистрация транспортных средств: с 9:00 до 18:00.

Экзамены, замена водительских удостоверений: с 8:30 до 17:30.

9 мая:

Регистрация транспортных средств: с 8: до 17:00 часов.

Экзамены, замена водительских удостоверений: с 8:00 до 17:00 часов.

С 11 мая МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртской Республике работает в обычном режиме в соответствии с графиком работы.

ЗАГС

В нерабочие дни с 4 по 7 мая отделах ЗАГСа города Ижевска не будут работать только 5 мая.

4 мая будет производиться выдача документов из архива в Управлении ЗАГС на улице Удмуртской, 196 с 8:30 до 13:00, а также пройдет регистрация рождения и выдача документов из архива в Устиновском отделе ЗАГС на улице Молодежной, 35 с 8:30 до 13:00.

6 и 7 мая будет проходить регистрация рождения и выдача документов из архива в Управлении ЗАГС на улице Удмуртской, 196 с 8:30 до 13:00.

Почта

Отделения почты 8 мая закроются на час раньше. 1 и 9 мая станут выходными для всех отделений. 2 и 4-7 мая работаем в обычном режиме, 3 мая отделения будут работать по графику субботы, 10 мая - по графику воскресенья.

ЭнергосбыТ Плюс

Режим работы офисов обслуживания Удмуртского филиала ЭнергосбыТ Плюс в майские праздники:

1-3 и 8-10 мая – выходные дни;

4-7 мая обслуживание клиентов будет осуществляться в обычном режиме.

Дополнительные офисы обслуживания, расположенные в отделениях Сбербанка:

30 апреля рабочий день сокращен на 1 час;

1-3, 5, 6 и 8-10 мая – офисы не работают;

4,7 мая - обслуживание клиентов будет осуществляться с 9:00-15:00.

В населённых пунктах Красногорское и Яр 30 апреля рабочий день сокращен на 1 час, а с 1-10 мая выходные дни.

В нерабочие дни клиенты смогут получить консультацию квалифицированных специалистов 2-10 мая с 7:00 до 19:00 по телефону Контакт-центра 8(800) 700-10-32