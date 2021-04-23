В Ижевске в микрорайоне Юровские дачи и по улице Трудовая пчела скоро появится уличное освещение

Рабочие установили 160 новых светильников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в микрорайоне Юровские дачи и по улице Трудовая пчела завершены работы по установке новых светильников. Об этом сообщает пресс-служба города.

После обращения местных жителей к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву с просьбой оборудования уличного освещения, в декабре 2020 года в микрорайоне Юровские дачи начались работы. Установили источник электроснабжения, линии освещения, 6 светильников и выполнили монтаж 178 метров провода воздушных линий.

В 2021 году установили 154 светильника на существующих опорах и выполнили монтаж 5 610 метров провода воздушных линий освещения.

Теперь предстоит закрепить новое городское имущество за муниципальным предприятием «Горсвет» и включить его в контракт на обеспечение наружного освещения Ижевска. После завершения этих процедур в середине мая на улице Трудовая пчела и в микрорайоне Юровские дачи появится освещение.