Желающие могут виртуально пройтись по Воткинску.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске создали электронный путеводитель по городу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Информационный ресурс рассказывает об отдыхе и туризме. На портале можно совершить виртуальную экскурсию по городу, познакомиться с достопримечательностями, найти интересные заметки. Так, в раздел "Здесь стоит побывать" включили Аллею славы, Благовещенский собор, набережную Воткинского пруда, музей истории и культуры Воткинска, парк Победы, сквер имени Владимира Высоцкого и другое.

Также на сайте можно забронировать посещение выставки, заказать обзорную экскурсию.