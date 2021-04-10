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В Воткинске создали электронный путеводитель по городу

11:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
В Воткинске создали электронный путеводитель по городу
11:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
40
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#экскурсия\n#достопримечательности
Фото: ИА «Сусанин»
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Желающие могут виртуально пройтись по Воткинску.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске создали электронный путеводитель по городу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.
Информационный ресурс рассказывает об отдыхе и туризме. На портале можно совершить виртуальную экскурсию по городу, познакомиться с достопримечательностями, найти интересные заметки. Так, в раздел "Здесь стоит побывать" включили Аллею славы, Благовещенский собор, набережную Воткинского пруда, музей истории и культуры Воткинска, парк Победы, сквер имени Владимира Высоцкого и другое.
Также на сайте можно забронировать посещение выставки, заказать обзорную экскурсию. 
11:00, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
40
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#экскурсия\n#достопримечательности