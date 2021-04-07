3 креативных кластера появятся в Удмуртии до конца года

Они появятся на месте промзон и заброшенных зданий.

Ижевск. Удмуртия. В рамках участия в программе Rurban Creative Lab в Удмуртии создадут 3 новых креативных кластера. Об этом сообщает пресс-служба агентства стратегических инициатив.

Цель проекта – преобразовать не эксплуатируемые площадки в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей.

На участие в RurbanCreativeLab поступило 3339 заявок из 81 региона. По итогам первого этапа программы команда региона вошла в десятку финалистов, кому помогут эксперты в создании креативных кластеров и подготовке проектов к инвестиционному питчингу. До конца 2021 года в Удмуртии должно появиться 3 креативных пространства разного типа и формата на месте промзон и заброшенных зданий.

Список объектов в Удмуртии, выбранных для создания кластеров, будет определен позднее в ходе совместной работы с экспертами, но пока центр территориального развития Удмуртской Республики рассматривает Пивоваренный завод Бодалева, Дом природы, бывшее конструкторское бюро Ижмаша или бывшую типографию на улице Пастухова.