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Тротуар и велодорожку на улице 10 лет Октября в Ижевске обустроят до конца мая

14:35, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
Тротуар и велодорожку на улице 10 лет Октября в Ижевске обустроят до конца мая
14:35, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
367
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тротуары\n#велодорожки
Фото: arzik2
367
0

Сейчас там прокладывают коммуникации.

Ижевск. Удмуртия. Благоустройство тротуара вдоль улицы 10 лет октября в Ижевске завершат до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

От горожан поступает много обращений по состоянию тротуара и велодорожки. В мэрии уточняют, что сейчас там прокладывают коммуникации. После обустройства водопровода и ливневок подрядчик полностью восстановит покрытие и вернет велодорожку.

«Администрации Индустриального района поручено в постоянном режиме контролировать состояние временных мостков для обеспечения прохода пешеходов», - сообщают в пресс-службе.

14:35, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
367
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тротуары\n#велодорожки