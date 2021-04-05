Тротуар и велодорожку на улице 10 лет Октября в Ижевске обустроят до конца мая

Сейчас там прокладывают коммуникации.

Ижевск. Удмуртия. Благоустройство тротуара вдоль улицы 10 лет октября в Ижевске завершат до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

От горожан поступает много обращений по состоянию тротуара и велодорожки. В мэрии уточняют, что сейчас там прокладывают коммуникации. После обустройства водопровода и ливневок подрядчик полностью восстановит покрытие и вернет велодорожку.

«Администрации Индустриального района поручено в постоянном режиме контролировать состояние временных мостков для обеспечения прохода пешеходов», - сообщают в пресс-службе.