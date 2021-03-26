Нарушителей дизайн-кода в Ижевске оштрафовали на 3,5 млн рублей

Правила благоустройства действуют во всём городе с 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за нарушение дизайн-кода выписали штрафов на 3,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба города.

В столице Удмуртии возобновили работу по проверке дизайн-кода, который регламентирует размещение организациями на зданиях вывесок, табличек, витрин и кронштейнов. Свод правил устанавливает единый для всех вид конструкций.

Дизайн-код внедрили в Ижевске с апреля 2018 года. С июля 2019 года он действует во всём городе. За его нарушение установлены штрафы. В 2020 году проверку дизайн-кода приостановили из-за пандемии коронавируса и последовавших за этим ограничений, в нынешнем году работа по продвижению единого стиля возобновлена.

Всего с 2019 года составлено 2 633 заключения о нарушении дизайн-кода. К ответственности привлекли 736 человек, общая сумма штрафов составила 3 млн 503 тыс. рублей.

Вместе с тем в городской администрации напомнили, что с 1 июля 2021 года в Ижевске будут принудительно демонтировать вывески, которые нарушают Правила благоустройства. В текущем году представители мэрии проведут встречи с предпринимателями на тему соблюдения дизайн-кода, а также будут проводить рейды по улицам города, вовлекая в эту работу волонтёров и неравнодушных жителей.

Кроме того, в Ижевске введена административная ответственность за нарушение правил благоустройства. Штраф для граждан составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-20 тыс. рублей, а организациям придётся заплатить 30-50 тыс. рублей.