Еще две ижевские школы будут носить имена героев Великой Отечественной войны

Инициаторами выступали сами школьники.

Ижевск. Удмуртия. Двум ижевским школам одобрили присвоение имен героев Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Комиссия по переименованию улиц поддержала обращение учащихся МБОУ «СОШ № 87» о присвоении школе имени маршала Советского Союза Федора Яковлевича Фалалеева. А улицу Смоленскую, на которой расположено учебное заведение, переименуют в улицу Фалалеева.

Ранее горожане могли высказать свое мнение о сохранении улицы имени маршала Фалалеева в Ленинском районе или переименовании одной из существующих.

Также комиссия одобрила присвоение школе школе № 100 имя вице-адмирала Военно-Морского Флота, Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова.

Спортивная инфраструктура образовательного учреждения позволяет развивать здесь военно-морское направление и активно вести работу по патриотическому воспитанию школьников.

Справка

Фалалеев Федор Яковлевич (31.05. 1899 – 12.08.1955) - Советский военный деятель, Маршал авиации.

В 1942-1943 годах являлся главным представителем от СССР на переговорах по вопросам создания и боевой деятельности будущего знаменитого истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман». Награжден многими орденами и медалями.

С июля 1946 года по май 1950 года маршал авиации Ф. Я. Фалалеев возглавлял Военно-воздушную академию в поселке Монино Московской области.

Стариков Валентин Георгиевич (8 июня 1913 — 26 июня 1979) - подводник, Герой Советского Союза.

Когда началась Великая Отечественная война, капитан-лейтенант Стариков был командиром подводной лодки «М-171». Всего за годы войны подводная лодка под его командованием была в 29 боевых походах, потопила 14 вражеских транспортов и военных кораблей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 г. за успешное командование подводной лодкой и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, В. Г. Старикову присвоено звание Героя Советского Союза, а ее славному экипажу - звание гвардейского.