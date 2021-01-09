В Ижевске открылся пункт приёма новогодних ёлок

Сбор проходит с 9 по 24 января включительно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылся пункт переработки живых ёлок и сосен. Об этом сообщает Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии.

Место для сбора деревьев появилось возле Парка космонавтов в Ижевске. С 9 по 24 января включительно с 9:00 до 21:00 туда можно будет сдать живую ёлку. Принимаются деревья без мишуры и прочих украшений. Диаметр ствола должен быть не более 10 см.

Переработка ёлок нужна для создания органических отходов: щепа измельчённого дерева будет передана в Парк космонавтов, чтобы осыпать его дендропарк.