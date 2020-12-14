В Удмуртии владельцы карт «Мир» до конца года могут ездить в общественном транспорте со скидкой

Акция действует в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца года действует скидка 4 рубля при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой «Мир» любого банка.

Сэкономить на проезде можно в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческих маршрутках, где есть устройства для приёма бесконтактных банковских карт. Достаточно на несколько секунд приложить «Мир» к валидатору и сумма разовой поездки спишется уже со скидкой.

Отметим, что в сентябре жители Удмуртии оплатили 2,7 млн поездок в общественном транспорте безналичным способом, что на 56% больше, чем за тот же месяц в 2019 году. Ижевск вошёл в десятку крупных городов России по количеству поездок, оплаченных картой. В октябре было зафиксировано уже 3,2 млн таких расчётов.

Эти результаты достигнуты, в том числе, благодаря скидочной акции для пользователей национальной платёжной системы «Мир». Бесконтактная оплата помогает в сдерживании распространении коронавирусной инфекции, так как жители всё меньше соприкасаются с наличными средствами в общественном транспорте. Именно «наличка» может содержать на себе болезнетворные вирусы и бактерии

«Привычка платить в одно касание уже не один год является частью повседневной жизни многих жителей России. Это удобный, безопасный и технологичный способ оплаты проезда в городском транспорте, особенно актуальный в текущей ситуации», — сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

По данным пресс-службы администрации Ижевска, столица Удмуртии заняла шестую строчку в рейтинге российских городов по количеству безналичных операций на один терминал, установленный в транспорте. А по доле карт «Мир» в оплате бесконтактным методом Ижевск занял лидирующую позицию.

«Тот факт, что сегодня Ижевск может сравниться по количеству безналичных операций на транспорте с городами-миллионниками — это закономерный результат последовательной политики руководства региона, Сбербанка и перевозчиков по развитию платежной инфраструктуры. Отмечу, что сегодня терминалы Сбербанка установлены не только в столичном общественном транспорте, но и на маршрутах в малых городах: Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге. А введение с ноября дифференцированного тарифа – стало еще одним важным аргументом в пользу безналичной оплаты», — отметил управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Юрий Бычковский.

Напомним, что акция проводится платёжной системой «Мир» совместно со Сбербанком при поддержке правительства Удмуртской Республики в рамках проекта «Безналичная Удмуртия».

В Удмуртии выпущено около 1 млн карт «Мир», многие из которых бесконтактные.