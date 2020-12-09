В реконструкцию Ижевской ТЭЦ-2 будет вложено почти 10 млрд рублей

Новое оборудование будет установлено до 2026 года.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская ТЭЦ-2 3 декабря 2020 года отпраздновала 45-летний юбилей. В этот же день стало известно, что федеральная правительственная комиссия включила третий энергоблок предприятия в программу модернизации тепловых электростанций, вдобавок к уже попавшему в проект по реконструкции четвёртому блоку. Об этом журналистам сообщил директор Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

ТЭЦ-2 является самым крупным источником теплоснабжения города. Тепло и электричество от неё получают 400 000 ижевчан. Обновить оборудование необходимо для увеличения мощностей станции, чтобы покрыть возросшие потребности удмуртской столицы.Фактически, после модернизации ТЭЦ-2 и завершения работ по двум концессионным соглашениям город получит, если не идеальную, то лучшую систему теплоснабжения.

На смену советским турбинам и котлам придёт новое оборудование, изготовленное на российских предприятиях. Для его установки придётся разобрать часть цеха, демонтировать старое оборудование, при этом процесс выработки тепла и электроэнергии прекращаться не будет. Энергетиков ждёт технологически сложная и долгая работа, которая обеспечит город бесперебойной и качественной подачей жизненно важного ресурса.

Отметим, что финансовая нагрузка по реконструкции ТЭЦ никоим образом не не ляжет на плечи жителей города.

«Общие вложения составят 9,9 млрд рублей. Вложенная сумма будет возмещаться через оптовый рынок электроэнергии. Средства будут выделяться из бюджета компании, так что на росте тарифов это не скажется. Это будут вложения в станцию, в развитие и инфраструктуру города, а также в его экономику», — отметил Дмитрий Разумов.

По его словам, в ближайшее время ожидается запуск новой котельной, которая полностью заменит старую очередь ТЭЦ-1. Учитывая заключённые в 2016 и 2019 годах концессии между Ижевском и компанией «Удмуртские коммунальные системы», до 2032 года на 65% будут обновлены городские теплосети, полностью реконструированы все ЦТП в городе и заменены прилегающие к ним трубы.