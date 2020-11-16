В Ижевске вновь отказались от использования песка для борьбы с обледенением на дорогах

Песок будут использовать только на дорогах без твердого покрытия, а также на особо опасных участках.

Ижевск. Удмуртия. На зиму в Ижевске подготовили необходимый запас реагента. Как сообщает пресс-служба администрации города, в прошлом сезоне на дорогах столицы Удмуртской Республики израсходовали 7,4 тыс. тонн противогололедных материалов.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обработка будет идти по аналогии с прошедшим зимним периодом. Это значит, что на дорогах с твердым покрытием применяется реагент, на остальных объектах - песчано-соляная смесь. Дополнительно песок будут применять на особо опасных участках - на спусках и подъемах, как этого требует ГОСТ.

«В прошлом году объем использованного песка на дорогах города был в 20 раз меньше, чем в позапрошлую зиму. Это позволило сэкономить на прочистке ливневок, избежать вертикального роста газонов, а самое главное - пыльных бурь весной и летом. В связи с недавними дождями от горожан поступают негативные комментарии о том, что дорожные службы вновь начали применять песок на дорогах. Ни грамма песка этой осенью пока не применялось», - сказал глава Ижевска.

Напомним, что дороги Ижевска будут посыпать двумя видами реагента: «Бионордом» и «Галитом» марки «А». Как сообщает Уральский завод противогололедных материалов со ссылкой на ученых Сибирского федерального университета и Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», современные противогололедные материалы не оказывают влияния на окружающую среду при условии соблюдения инструкции по его использованию.

По плавящей способности реагенты в 1,5 раза превосходит техническую соль, которую смешивают с песком. Таким образом, норма расхода гораздо ниже.

«Бионорд» в определенной конфигурации работает при температуре до -25 градусов. Для сравнения, техническая соль перестает плавить лёд при -12. Песок и вовсе не способен плавить лед — он лишь до определенной степени предотвращает слипание снежной массы в «накат». Кроме того, песчаный смет с дороги относится ко второму классу опасности по воздействию на человека. Он измельчается под колесами, превращаясь в пыль, которая, благодаря пористой структуре, вбирает в себя тяжелые металлы от выбросов автотранспорта и промышленных предприятий. Весной токсичная взвесь поднимается в воздух, вызывая всплеск аллергий и легочных заболеваний.

В состав «Бионорда» входят давно изученные соли: хлориды натрия и кальция, органическая соль - формиат натрия. Каких-либо потенциальных токсикантов вроде тяжелых металлов в материале нет. Такие составы относят к самому низкому среди противогололедных материалов, четвертому, классу опасности. Для сравнения, пищевая и техническая соль, сода имеют третий класс опасности.