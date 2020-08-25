Дом XIX века в Глазове внесли в реестр объектов культурного наследия народов России

Расположен двухэтажный кирпичный дом на улице Глазовской, 40.

Глазов. Удмуртия. Агентство по госохране объектов культурного наследия Удмуртии включило «Жилой дом казённого винного склада» в Глазове в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Приказ об это опубликовали на сайте ведомства.

Здание было построено в период с 1899 до 1901 годов как дом для проживания рабочих «Глазовского казённого № 2 очистного винного склада». Объект представляет собой двухэтажное каменное здание на полуподвале с двумя входными ризалитами. Выразительное пластическое решение фасадов выполнено в характерной для «кирпичного» стиля манере и демонстрирует широкий спектр декоративных возможностей кирпичной кладки.

Напомним, в 2017 году жилой дом признали аварийным. После расселения жильцов был поставлен вопрос о его сносе, но благодаря своевременным исследованиям и активной общественной позиции глазовчан было принято решение о сохранении здания. Также в 2019 году власти города вышли с предложением об его приватизации.

Отметим, что дому по улице Глазовская, 40 присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В соответствии с приказом утверждены границы его территории.

Также отметим, что заказчиком проведения государственной историко-культурной экспертизы на включение здания в реестр выступил частный инициатор.