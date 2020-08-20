Глазов может повторить опыт Санкт-Петербурга по ремонту фасадов «сталинок»

Средств фонда капремонта может не хватить на обновление обликов и замену кровель.

Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют разработать программу по ремонту фасадов жилых домов на примере Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Речь идет о жилых домах, построенных в сталинский период. Реконструкция внешнего облика таких малоквартирных строений представляет проблему.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России Андрея Исаева, если тратить на ремонт фасадов средства фонда капремонта, то на замену крыш и коммуникаций денег не останется. В Санкт-Петербурге для таких домов уже разработана программа «Фасады Санкт-Петербурга».

«Мы возьмем материалы у наших санкт-петербургских коллег в Государственной Думе и посмотрим каким образом она может быть переложена с учётом федеральных, региональных, местных средств и средств бизнеса для решения проблемы в Глазове», - добавил Андрей Исаев.