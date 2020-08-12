Горожане предложили пути решения проблем благоустройства спикеру Гордумы Ижевска Олегу Гарину

Активисты показали фотографии «болевых точек» городской среды.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин встретился с активными жителями, чтобы обсудить проблемы благоустройства города и пути их решения. Заседание с активом состоялось 11 августа в администрации Ижевска.

На встречу со спикером городской думы пришли шесть горожан, наиболее активно отстаивающие тему благоустройства в социальных сетях. На заседании также присутствовали начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды Станислав Шестаков и начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Сергей Губарев.

Активисты рассказали о самых проблемных сторонах городской среды, приводя в качестве примера фотографии. Среди «болевых точек»: необустроенные велодорожки, грязные остановки, неработающие ливнёвки, вырубка и неудачное кронирование деревьев, нарушения безбарьерной среды.

Критические замечания подкреплялись конструктивными предложениями. Каждое обращение было зафиксировано и взято на контроль.

«Спасибо вам за активную жизненную позицию, за ту масштабную работу, которую вы провели, готовясь к встрече. Прошу вас и дальше активно участвовать в жизни нашего города, потому что именно мнение горожан помогает властям принимать правильные и полезные решения для развития городской инфраструктуры», — сказал, подводя итоги разговора, Олег Гарин.