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Движение на центральных улицах Ижевска ограничат вечером 31 июля

18:24, 30 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Движение на центральных улицах Ижевска ограничат вечером 31 июля
18:24, 30 июля, 2020
Анастасия Шевченко
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы\n#знак\n#ограничение движения
174
0

Там пройдут соревнования по велоспорту.

Ижевск. Удмуртия. Движение на центральных улицах Ижевска ограничат 31 июля, в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проезжую часть перекроют с 17:00 до 21:00. В этом время там пройдет Чемпионат России по велоспорту. Движение ограничат на участках:

— улица Пушкинская от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына;

— улица Наговицына от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

— улица Коммунаров от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;

— улица Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской.

Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме.

31 июля спортсмены будут соревноваться в кольцевой гонке по шоссе, отмечает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.  Трек пройдет по центральным улицам города, в том числе вокруг Дома Правительства Удмуртии в Ижевске.

18:24, 30 июля, 2020
Анастасия Шевченко
174
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы\n#знак\n#ограничение движения

 

 

 


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