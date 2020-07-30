Движение на центральных улицах Ижевска ограничат вечером 31 июля

Там пройдут соревнования по велоспорту.

Ижевск. Удмуртия. Движение на центральных улицах Ижевска ограничат 31 июля, в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Проезжую часть перекроют с 17:00 до 21:00. В этом время там пройдет Чемпионат России по велоспорту. Движение ограничат на участках:



— улица Пушкинская от улицы Лихвинцева до улицы Наговицына;



— улица Наговицына от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;



— улица Коммунаров от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;



— улица Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской.



Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме.



31 июля спортсмены будут соревноваться в кольцевой гонке по шоссе, отмечает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Трек пройдет по центральным улицам города, в том числе вокруг Дома Правительства Удмуртии в Ижевске.