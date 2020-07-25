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Пешеходные переходы и освещение обустроят на Малиновой горе и в поселке Машиностроителей в Ижевске

17:22, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
Пешеходные переходы и освещение обустроят на Малиновой горе и в поселке Машиностроителей в Ижевске
17:22, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
47
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#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#придомовые территории\n#Олег Бекмеметьев
Фото: izh.ru
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С жителями отдаленных районов встретился в субботу глава города.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев вместе с главой Ленинского района Рамилем Гайнуллиным в субботу, 25 июля, провел обход микрорайона Малиновая гора и поселка Машиностроителей. Маршрут обхода составили по обращениям местных жителей.

В частности, Олег Бекмеметьев ознакомился с состоянием асфальтового покрытия Шабердинского тракта. В текущем году эта дорога станет крупнейшим объектом Ижевска, подлежащим ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Работы уже начались, дорожники планируют обновить 4,5 км проезжей части, стоимость ремонта составит 91 млн рублей.

Глава города отметил, что до 1 сентября необходимо решить вопрос с пешеходными переходами через эту улицу, чтобы дети и родители могли спокойно ходить в школу и детсад. Указать специалистам места, где необходимо организовать «зебры», Олег Бекмеметьев поручил директору школы № 60 Людмиле Кунаевой.

Также градоначальник обратил внимание на отсутствие освещения на улице 1-я Тверская вдоль детского сада. Световые опоры на этом участке запланировали установить в 2021 году в рамках проекта «Безопасный детский сад».

На субботнем обходе обсуждались также вопросы благоустройства придомовых территорий. Проблему подняли, в частности, старшие по домам 46 и 48 по улице Тверская. Они рассказали Олегу Бекмеметьеву, что жители хотят, чтобы во дворах у них были спортивная площадка, детский городок и парковка.

Старшим по домам было предложено получить финансирование на реализацию проекта по республиканской программе инициативного бюджетирования «Наша инициатива».

Кроме того, в поселке Машиностроителей Олег Бекмеметьев дал ответы на ряд обращений горожан по состоянию дорог и тротуаров. В частности, он сообщил, что ремонт улицы Новой запланирован на 2021 год. Службе благоустройства и дорожного хозяйства при ремонте улицы было поручено включить в перечень работ благоустройство тротуара, ведущего к школе № 51.

17:22, 25 июля, 2020
Евгений Кандаков
47
0
#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#придомовые территории\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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