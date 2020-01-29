В Ижевске пока не приняли дизайн-код для ларьков и киосков

После принятия документа его соблюдение станет обязательным при открытии новых объектов.

Ижевск. Удмуртия. «Дизайн-код» торговых киосков примут в Ижевске. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда. Ижевск» рассказал глава города Олег Бекмеметьев в среду, 29 января.

Градоначальнику поступил вопрос о ларьках в специфическом стиле, не вредят ли они облику города?

«Речь идет о павильонах «Славица», которые стали располагаться по решению собственников жилья многоквартирных домов на их территории. На муниципальной земле таких ларьков нет», — сказал Бекмеметьев.

Он отметил, что если соблюдены все нормы, то собственники жилья вправе давать такое согласие. Городские власти оставляют за собой право проверять, насколько легитимно появляются такие киоски на территории города. Градоначальник отметил, что все желающие могут внимательно посмотреть на межевание на карте Ижевска, на городской земле таких киосков точно нет.

«По отзывам, что слышал я, многие говорят, что эти киоски яркие-красивые. Слышал другие мнения — почему поставили на нашей любимой тропинке, приходится обходить», — рассказал глава Ижевска.

Он подчеркнул, что сейчас в городе 18 таких объектов, и главы районов Ижевска отмечают, что все они установлены без нарушений. Что касается дизайн-кода для киосков, то соответствующий документ пока не принят.

«С прошлого года у нас принято решение о разработке требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО). Мы подходим к завершению разработки этого документа и при расторговывании новых мест под НТО будем уже требовать от нового арендатора соблюдения этих требований к внешнему виду объекта», — заверил Олег Бекмеметьев.