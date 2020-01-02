Фестиваль народных игр и выступление «Бабушек из Бураново»: куда сходить в Ижевске 2 января

Мероприятия на свежем воздухе пройдут сразу на нескольких площадках города.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Ижевск! В четверг, 2 января, ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, немного похолодает: до -8, -13 градусов по Цельсию. Отличное время для прогулок на свежем воздухе. Информагентство «Сусанин» расскажет, куда сходить в столице Удмуртской Республики 2 января.

С 12:00 до 13:00 на Центральной площади Ижевска пройдет детская театрализованная программа в стиле этно.

С 12:00 до 15:00 в парке культуры имени Кирова всех желающих ждут на фестивале народных игр «Игра под шубой».

С 12:00 до 13:00 пройдут новогодние интерактивные программы в парках и скверах Ижевска: в парке Космонавтов, Рябиновом сквере, сквере Оружейника Драгунова, сквере Металлургов, на Крымской аллее и в сквере молодоженов.

С 12:00 до 17:00 можно принять участие в межмузейном квесте «Нереальные и100рии» в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств.

С 19:00 до 21:00 на Центральной площади Ижевска – празднична программа «Удмуртия – это этно». Для ижевчан выступят солистки Светлана Ручкина, Наталья Ушакова и Эльвира Панченко. Специальными гостями мероприятия станут «Бабушки из Буранова» и кавер-группа «Мамульки Бенд» (Ярославль).