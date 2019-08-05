28 этап гидравлических испытаний стартует во вторник, 6 августа.

Ижевск. Удмуртия. Дома на улицах Вадима Сивкова, Пушкинской и Красноармейской в Ижевске останутся без горячей воды на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

28 этап гидравлических испытаний стартует во вторник, 6 августа. До 19 августа без горячей воды придется обходиться жителям домов по адресам:

улица Вадима Сивкова, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109;

улица Карла Либкнехта, 6, 8, 9, 14, 16;

улица Карла Маркса, 75, 124, 126, 130;

Квартальный проезд, 82, 84, 86;

улица Красноармейская, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86-а, 86-б, 88;

улица Маяковского, 7;

улица Пушкинская, 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 13а, 155, 157, 161, 163, 165;

улица Удмуртская, 139, 141, 143, 143-а, 145, 145а, 147, 149, 151.