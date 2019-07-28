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Жители Ижевска пожаловались на громкую музыку в парке Кирова

16:03, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Жители Ижевска пожаловались на громкую музыку в парке Кирова
16:03, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
964
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Сон в летнюю ночь
Фото: vk.com/izhparki
964
0

Ночью музыка была слышна даже в Ленинском районе города.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане пожаловались в соцсетях на слишком громкую музыку в Фан-зоне парка Кирова. Ночью с субботы на воскресенье, 28 июля, здесь произошёл «оупен эйр».

Первый Open Air в черте города, как позиционировали его организаторы, стартовал в 22:00 в субботу, 27 июля, и закончился к 05:00 следующего дня. Оказалось, что громкая музыка, распространяющаяся по глади Ижевского пруда, достигла даже района Татар-базара.

«Музыку вырубите уже. На татарике оглохнуть можно. Спать не даете», — написал один из пользователей «ВКонтакте» в 04:25.

В администрации «Парков Ижевска» прокомментировали ситуацию, разместив сообщение в группе на сайте «ВКонтакте».

«Территория Фан-зоны, действительно, по договору субаренды на 27 июля 2019 года предоставлена для проведения развлекательного мероприятия. Согласно договору, организатор предупрежден об ответственности и с ним были проведены консультации по установке и отстройке звука, с учетом специфики площадки и возможности трансляции звука на достаточную удаленность от площадки», — говорится в сообщении.

Администрация парков обратила внимание, что территория Фан-зоны удалена от жилой постройки и ближайшие жилые дома находятся дальше, чем 700 метров от неё. Также после 23:00 по договорённости с организатором мероприятия провели уменьшение звука на площадке.

«Парки Ижевска в дальнейшем воздержатся от проведения мероприятий после 23:00 на территории парка Кирова с использованием звукоусиливающей аппаратуры и сдачи территорий в субаренду для проведения аналогичных событий», — резюмировала в сообщении администрация парков.

16:03, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
964
0
#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Сон в летнюю ночь

 

 

 


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