Горячую воду отключат на две недели в ряде домов Ижевска

Водоснабжение прекратят 30 и 31 июля.

Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключат в ряде домов Ижевска. Очередные этапы гидравлических испытаний стартуют в городе 30 и 31 июля, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

До 13 августа горячей воды не будет по адресам:

- улица 10 лет Октября 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;

- улица Буммашевская 5, 11, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23;

- улица Дзержинского 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 22а;

- улица Майская 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29а, 30, 35а, 51;

- улица Удмуртская 255, 257, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302;

- улица Холмогорова 47, 55, 94, 96, 96/2, 98.

С 31 июля по 13 августа воду также отключат по улицам:

- Вадима Сивкова 259а, 265а;

- Карла Маркса 263, 265, 267, 269, 271, 270, 272, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302;

- Кирова 111, 111а, 111б, 113;

- Максима Горького 79, 90, 152, 154, 156, 156а;

- Милиционная 4, 14;

- Пушкинская 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;

- переулок Широкий 277.