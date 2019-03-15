Ледовую переправу в Сарапуле закрыли

Связано это с ухудшением качества подъездных дорог.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле закрыли единственную в Удмуртии ледовую переправу, связывающую город с селом Ершовка. Движение остановили вечером накануне, 14 марта.

При этом «Сарапульский пассажирский порт» сообщил, что закрытие связано с «ухудшением качества подъездных дорог» - со стороны Сарапула образовались колеи. В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике отметили, что причиной стали потепление, сброса воды с Воткинского водохранилища на реке Кама и опасность провала автотранспорта под лед.