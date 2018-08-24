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Минстрой Удмуртии выберет один из двух способов взимания платы за вывоз ТКО

08:30, 24 августа, 2018
Анна Торхова
08:30, 24 августа, 2018
Анна Торхова
1004
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#тарифы\n#деньги\n#Минстрой
1004
0

Новую систему обращения с отходами внедрят с 1 января 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. До конца года Минстрой Удмуртии выберет один из двух способов взимания платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Так, плату планируется взимать с человека либо с квадратного метра.

Напомним, c 1 января 2019 в Ижевске внедрят новую систему обращения с отходами. До 20 декабря Минстрой определит единый региональный тариф за коммунальную услугу .

В рамках программы в первый год на улицах города появятся контейнеры для сортируемого и несортируемого мусора. Затем каждый год будут появляться ящики для пластика, стекла, картона.

В настоящее время власти составляют схему точек сбора мусора, в которую войдут контейнерные площадки у многоквартирных домов, места временного хранения мусора и маршруты следования мусоровозов в частные секторы.

Транспортировкой и утилизацией мусора, а также борьбой с несанкционированными свалками займется единый региональный оператор «Спецавтохозяйство».

08:30, 24 августа, 2018
Анна Торхова
1004
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#тарифы\n#деньги\n#Минстрой

 

 

 


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