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УФАС отменил результаты торгов по благоустройству Центральной площади Ижевска

14:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
14:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
498
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#Центральная площадь Ижевска
Фото: @arzik2
498
0

Заказчик обязан устранить нарушения путём внесения изменений в документацию.

Ижевск. Удмуртия. Комиссия Удмуртского УФАС России отменила результаты торгов по благоустройству Центральной площади Ижевска. Как сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 августа, предписание об устранении нарушений выдали МУП «СБиДХ».

Напомним, за неделю до этого, в среду, 15 августа, торги, связанные с благоустройством Центральной площади, признали несостоявшимися. Согласно информации, размещённой на сайте Госзакупок, цена контракта составляет 85,5 млн рублей. Финансирование работ – за счёт бюджета города, включая субсидию, предоставленную из регионального и федерального бюджетов. 

Жалобу в УФАС от ООО УП «Самарадортранссигнал» рассмотрели в понедельник, 20 августа. Поводом для обращения явилось отсутствие в закупочной документации требования о соответствии участников закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся объектом закупки. Заявителем также оспаривалась законность положений документации об аукционе, касающихся требований к банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, а также требования заказчика к товарам, с применением которых подлежали выполнению работы по благоустройству.

Сообщается, что по итогам рассмотрения жалобы её доводы частично подтвердились. Например, комиссия УФАС установила, что в состав первого комплекса работ по благоустройству Центральной площади Ижевска на участке от улицы Пушкинской до улицы Сивкова включены работы по капитальному ремонту. При этом заказчик не установил условие о соответствии лица, выполняющего указанные работы, требованиям российского законодательства, что создаёт условия для неэффективного осуществления закупки и является нарушением требований «Закона о контрактной системе».

Также подтвердился довод заявителя об установлении в документации об аукционе показателя товара, не позволяющего определить требования заказчика к товару - раствору кладочному.

Вместе с тем в ходе проведения внеплановой проверки комиссией Удмуртского УФАС России установлено, что в составе работ по благоустройству участка Центральной площади Ижевска заказчиком предусмотрено строительство склада негабаритных металлических изделий в посёлке Живсовхоз с внутренней отделкой потолков, стен и полов. Это также противоречит общей цели осуществления закупки.

По факту установленных нарушений требований «Закона о контрактной системе» комиссия УФАС выдала заказчику предписание об устранении допущенных нарушений путём внесения соответствующих изменений в извещение и документацию о закупке.

14:05, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
498
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#Центральная площадь Ижевска

 

 

 


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