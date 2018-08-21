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В Минстрое Удмуртии прокомментировали возможное двухэтапное повышение тарифов ЖКХ

15:20, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:20, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
206
0
#ЖКХ\n#тарифы и цены\n#тарифы\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
Фото: @arzik2
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В ведомстве пояснили, что с данной инициативой вышло Министерство экономического развития России.

Ижевск. Удмуртия. В министерстве строительства Удмуртии прокомментировали возможное двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году. В ведомстве пояснили, что с данной инициативой вышло министерство экономического развития России.

«Говорить об этом в утвердительной форме преждевременно. С данной инициативой, связанной с увеличением в 2019 году налога на добавленную стоимость на товары и услуги предприятий, вышло Министерство экономического развития России», - говорится в сообщении.

В Минстрое пояснили, что цель возможных изменений - не допустить ухудшения финансового положения предприятий в связи с ростом НДС.

Сейчас Минэкономразвития России совместно в Минстроем России, ФАС России прорабатывают несколько вариантов решения вопроса.

«Особо учитывается факт недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году выше предельного максимального индекса», - заявили в пресс-службе.

15:20, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
206
0
#ЖКХ\n#тарифы и цены\n#тарифы\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

 

 

 


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