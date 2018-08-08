Экс-министр ЖКХ Удмуртии возглавил регионального оператора в сфере оборота ТКО

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 7 августа.

Ижевск. Удмуртия. Экс-министр ЖКХ Удмуртии Иван Маринин возглавил регионального оператора в сфере оборота ТКО компанию «Спецавтохозяйство». Соответствующие изменения были внесены в единый реестр юрлиц (ЕГРЮЛ) 7 августа.

Напомним, в июне стало известно о том, что Маринин стал заместителем директора в этой компании. «Спецавтохозяйством» на тот момент руководил бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Климов.

Иван Маринин ушел с должности министра ЖКХ Удмуртии осенью 2017 года. Регоператор заработает в Удмуртии с 1 января 2019 года.