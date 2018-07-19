LIVE: проект благоустройства Центральной площади Ижевска

В столице Удмуртии рассказывают о том, как будет выглядеть площадь.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии представляют проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Горожанам покажут план и этапы обновления «сердца города» и других территорий.

На мероприятии выступают:

- Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики;

- Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды; - Константин Сунцов, советник главы Удмуртской Республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска;

- Любовь Варламова, руководитель компании Icube – разработчика концепции Центральной площади;

- Представители КБ «Стрелка».