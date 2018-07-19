LIVE: проект благоустройства Центральной площади Ижевска

В столице Удмуртии рассказывают о том, как будет выглядеть площадь.
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии представляют проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Горожанам покажут план и этапы обновления «сердца города» и других территорий.
На мероприятии выступают:
- Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики;
- Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды; - Константин Сунцов, советник главы Удмуртской Республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска;
- Любовь Варламова, руководитель компании Icube – разработчика концепции Центральной площади;
- Представители КБ «Стрелка».
Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018
#ПрямаяТрансляция #Сусанин Ижевск. Удмуртия. Презентации проекта благоустройства Центральной площади города. Презентации в библиотеке УдГУ (улица Ломоносова, 4б, 5 этаж). Ижевчанам представят план и этапы обновления "сердца города" и других территорий.