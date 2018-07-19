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LIVE: проект благоустройства Центральной площади Ижевска

LIVE: проект благоустройства Центральной площади Ижевска

18:50, 19 июля, 2018
Георгий Поветкин
18:50, 19 июля, 2018
Георгий Поветкин
621
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#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#проект\n#Александр Свинин
Фото: ИА "Сусанин"
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В столице Удмуртии рассказывают о том, как будет выглядеть площадь.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии представляют проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Горожанам покажут план и этапы обновления «сердца города» и других территорий.

На мероприятии выступают:

- Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики;

- Вячеслав Правдзинский, советник главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды; - Константин Сунцов, советник главы Удмуртской Республики по экономике и инвестиционному развитию Ижевска;

- Любовь Варламова, руководитель компании Icube – разработчика концепции Центральной площади;

- Представители КБ «Стрелка».

 

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

#ПрямаяТрансляция #Сусанин Ижевск. Удмуртия. Презентации проекта благоустройства Центральной площади города. Презентации в библиотеке УдГУ (улица Ломоносова, 4б, 5 этаж). Ижевчанам представят план и этапы обновления "сердца города" и других территорий.

 

 

18:50, 19 июля, 2018
Георгий Поветкин
621
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#Центральная площадь Ижевска\n#проект\n#Александр Свинин

 

 

 


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