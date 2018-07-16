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В Ижевске отремонтируют почти 3 км улицы Буммашевской

13:40, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
13:40, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
494
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямочный ремонт\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В настоящее время дорожники фрезеруют изношенный асфальт на участке дороги от улицы 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали ремонтировать улицу Буммашевскую. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, здесь в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» обновят 2,85 км дорожного полотна.

Сейчас дорожники выполняют фрезерование изношенного асфальта на участке дороги от улицы 10 лет Октября. После этого начнется ямочный ремонт, установка бордюрных камней, замена 21 чугунного люка. Также будет отремонтирован тротуар.

13:40, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
494
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ямочный ремонт\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

 

 

 


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